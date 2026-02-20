«Не отдавал отчета»: Джиган может забрать у Самойловой 500 миллионов

Как известно, ситуация с квартирой Ларисы Долиной ударила по всем фронтам. И вот уже в голову рэпера Джигана пришла идея, что он не отдавал себе отчёта, когда подписывал много лет назад брачный договор с Оксаной Самойловой, по которому все имущество, нажитое в браке до 2020 года, уйдёт супруге при разводе. Они поделят лишь нажитое после. Мол, в 2020 году рэпер проходил лечение, принимал лекарства- как тут можно говорить о том ,что он отдавал отчёт действиям?

20 февраля состоялось предварительное заседание, ну а 1 апреля, и это не шутка, состоится суд, на котором будет рассматриваться вопрос, так действителен ли брачный договор или нет? Пройдёт заседание в закрытом режиме.

Теперь, конечно, вопрос, что же будут делить супруги, стоит ребром. Потому что имущества у этого семейства немало. По предварительной оценке, стоимость всей недвижимости, автопарка и прочего составляет порядка миллиарда рублей. Но сумма неточная, поскольку цены в нашей стране тоже явление далеко не стабильное.

Что же сюда входит? Ну, во-первых, огромный дом площадью 850 кв.м. За него супруги выплачивали ипотеку. Точнее, ипотека была оформлена на Джигана, а когда дело пошло к разводу, выставили на продажу, поняв, что дом все равно придётся делить, и лучше сделать это до развода. По последней информации, особняк оценивается примерно в 300 миллионов рублей, но вот по какой цене его купят, если купят, хороший вопрос. Продаётся он уже не один месяц. За время что его пытаются реализовать, цена на сайте недвижимости периодически сбрасывалась. Потом, правда, росла, потому что цены в принципе растут, но все это в рамках инфляции.

"Если при разводе собственниками дома признают обоих супругов, бремя выплаты ипотеки оплаты ляжет на них, несмотря на то, что изначально ипотека была оформлена на Джигана. Просто банк будет требовать выплаты с рэпера, а он уже сможет требовать 50 процентов с бывшей жены", - пояснил юрист.

Дальше квартиры. Согласно открытым источникам, их у пары три в России и две в Дубае. В Москве недвижимость в разных районах столицы, в Дубае - на берегу моря. В одной они жили, когда приезжали в Дубай, вторая куплена, чтобы сдавать. По слухам, жилье для инвестиций дешевле другого раза в три, стоит порядка 12 миллионов рублей в переводе на наши деньги. В Москве квартиры тоже разной стоимости- от 13 до 30 миллионов.

Ну и пресловутый заброшенный пансионат не стоит забывать. Его купила Оксана в целях реконструкции и дальнейшего заработка. Она уже в него прилично вложила, так что если раньше он стоил около 45 миллионов, то сейчас уже, поговаривают, может оцениваться в сотни миллионов. Девушка хочет создать там "ферму мечты" со всевозможными животными. Поговаривают, будет и контактный зоопарк. Несмотря на то, что это детище Оксаны, официально его тоже придётся делить. Правда, будет ли принимать участие в управлении бизнесом Джиган после развода, и разбирается ли он в этом вообще, не известно.

"Они могут договориться с Джиганом, чтобы Оксана выкупила у него свою часть данного бизнеса. На месте мужа я бы согласился: дело не простое, в этом надо разбираться", - пояснил юрист.

Ну и, конечно, автомобили, куда без них. В этом списке средств передвижения, кстати, есть даже гидроцикл.

Говоря о разделе имущества, не стоит забывать о том, что часть его может отойти и детям, если при покупке тех же квартир был использован материнский капитал. Ещё в 2020 году Оксана рассказывала, что её чуть ли не оштрафовали, когда она, родив четвертого, так и не забрала маткапитал за второго. В общем, пришлось ей срочно оформлять эти деньги, но вот на что именно она их потратила, так и не рассказала. С учётом количества детей покупка недвижимости была бы выгодной историей.