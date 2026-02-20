Mona раскритиковали за визит в приют для собак в меховой шубе

Певицу Mona (настоящее имя Дарья Кустовская) обвинили в лицемерии после визита в приют для собак меховой шубе. Кадрами из одного из красноярских приютов для животных она поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кустовская была в Красноярске с концертом и посетила предприятие как зоозащитница — с 1 января 2026 года в Красноярском крае вступил в силу закон об эвтаназии агрессивных собак.

Также Mona познакомилась с волонтерами, которые спасли собак из одного из отловов. В комментариях ее назвали «зоозащитницей в мехах», а на предположения, что шуба сделана из экомеха, уличили артистку в лицемерии.

