«Все зафиксировано»: Самойлова и Джиган обсудили состояние своего брака

Модель и блогер Оксана Самойлова обсудила с рэпером Джиганом (Денисом Устименко — прим. «ВМ») состояние их брака.

Это произошло в предпоследнем выпуске реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

— Ты жила счастливую жизнь. Мы 17 лет были счастливы. Ты это подтверждаешь в постах. Все зафиксировано, — добавил Джиган.

В ответ на это Самойлова заявила, что рэпер является хорошим человеком. Однако, по ее словам, он — «плохой муж».

— Ты жил свою жизнь со своими интересами и потребностями, а я с детьми — свою. Она была для тебя настолько комфортной, что ты даже не считал нужным присоединяться к жизни всей семьи, — подчеркнула блогер.

Также Самойлова рассказала о реакции Джигана на то, что она общается с другими мужчинами. По ее словам, рэпер звонит и запугивает их.

Адвокат Олег Тонаканян рассказал, что брачный договор, заключенный между Оксаной Самойловой и Джиганом, устанавливает раздельный режим имущества. Он отметил, что 21 февраля в столичном суде прошло предварительное заседание по делу о разводе пары.

Савеловский районный суд Москвы в День смеха, 1 апреля, рассмотрит дело о расторжении брачного договора между Джиганом и Оксаной Самойловой.