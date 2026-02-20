Подсчитано, сколько Shaman заработает на концерте в Иркутске

В СМИ подсчитали, сколько певец Shaman заработает на концерте «30 лет на сцене», который пройдет в Иркутске на площадке ДС «Труд». Об этом сообщает «Ура.ру».

Согласно информации издания, Shaman может заработать за выступление около девяти миллионов рублей. Иркутский концертный зал «Труд» рассчитан на 1340 мест — на данный момент почти все билеты уже проданы. При полной посадке стоимость всех билетов составила бы 9 912 500 рублей.

Источник отмечает, что в данный момент полностью выкуплены ближайшие 12 рядов к сцене. Нераспроданными остались 145 билетов — таким образом, за выступление артист получит 9 268 500 рублей.

Ранее Shaman выложил в соцсетях ролик, на котором он встал на колени и облизал лед замерзшего озера Байкал.