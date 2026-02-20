Филипп Киркоров высказался о смерти солиста Shortparis Николая Комягина

Филипп Киркоров одним из первых из числа звёзд российского шоу‑бизнеса прокомментировал внезапную смерть солиста группы Shortparis Николая Комягина.

В своём телеграм-канале певец поделился пронзительными словами о музыканте, с которым так и не познакомился лично.

«Сегодня не стало удивительного и гениального человека. Я мечтал познакомиться и пообщаться с ним. Не успел. Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн», — написал Киркоров.

Напомним, что Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. По информации Ксении Собчак, которая год назад брала у него интервью, музыкант ушёл из жизни после тренировки по боксу — его сердце не выдержало нагрузки.