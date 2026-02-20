Барановская подверглась жесткому хейту из-за внешнего вида

Телеведущую Юлию Барановскую высмеяли за видео без макияжа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость выложила видео с парусника, на котором предстала в платье с блестящим торсом и длинной черной юбкой. Комментаторы не оценили решение Барановской не нанести на себя макияж и представить свою натуральную внешность.

«Не красиво же», «Ну и образ», «Что с ее лицом?», «Не узнала ее», «Природа конечно красивая, но героиня в этом платье тут явно лишняя», — писали подписчики.

Барановская проигнорировала критику и не ответила хейтерам.

В конце января Барановская рассказала, что застряла в Антарктике. Самолет должен был отвезти ее 27 января, однако покинуть южную полярную область удалось лишь 1 февраля.