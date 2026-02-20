Измена, алкоголизм и внебрачная дочь: скандалы в жизни Александра Гордона

Обладатель четырех «ТЭФИ» и режиссер пяти фильмов Александр Гордон часто менял не только передачи, но и спутниц жизни. Например, в 2022 году он обвенчался с 20-летней арфисткой, а в 2025 году — женился на 23-летняя художнице. Starhit вспомнил биографию знаменитости в день его 62-летия.

Эмиграция и первый развод

Александр Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске в семье писателя и художника Гарри Гордона и медика Антонины Стриги. Родители вскоре развелись и папу мальчику заменил отчим Николай Чинин.

Гордон с детства хотел стать театральным режиссером, а после школы поступил на актерский факультет Щукинского училища. Параллельно он подрабатывал монтировщиком и даже преподавал в детском училище. Окончание вуза для Александра совпало с переменами в личной жизни: он женился на журналистке Марии Бердниковой. Через год супруга подарила Александру дочку Анну, и молодая семья поселилась в Чертаново. Спустя пару лет артист решил переехать в США, где искал себя, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Александр стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в Россию, сохранив за собой американское гражданство. Брак ведущего к тому моменту распался из-за взаимных претензий и непонимания — бывшая жена и дочь остались в США.

Гордон быстро понял, что сделал правильный выбор, когда вернулся. На Родине он создал рейтинговое шоу «Собрание заблуждений», вел «Процесс» с Владимиром Соловьевым и даже создал собственную фракцию, а именно «Партию общественного цинизма». Впрочем, он быстро перестал заниматься политикой и продал партию за три доллара.

Меняя жен

После развода Гордон закрутил роман с актрисой Наной Кикнадзе, но до загса они не дошли — к разрыву после семи лет отношений привели многочисленные ссоры. Позднее, на заре нулевых, 36-летний ведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву и вскоре женился на ней.

Барановская босиком по снегу бежала за Гордоном после ссоры на съемках

По слухам, невестку сразу невзлюбил папа Александра, ну а затем и сам Гордон принял растущие амбиции супруги за корысть. У Кати Гордон были свои претензии к мужу, в том числе из-за алкоголя.

«Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — заявляла юрист спустя годы.

В 2011 году Гордон нашел еще более молодую супругу — Нине едва исполнилось 18 лет. Влюбленные сыграли тайную свадьбу, однако в мае 2012 года у Александра родилась дочь Саша от журналистки Елены Пашковой — курортный роман стал причиной развода.

Надежды на счастливую семью вернулись к Александру Гарриевичу в 2014 году, когда он встретил 20-летнюю Нозанин Абдулвасиеву. Рождение детей не уберегло супругов от разрыва: пара расторгла брак после шести лет совместной жизни. Адвокаты утверждали, что расставание прошло мирно.

Алкоголизм и новые браки

За последние годы характер передач Гордона изменился — с 2014 года он появлялся в студии программы «Мужское / Женское», где не раз ввязывался в скандалы. Оказалось, что поворотом карьеры режиссер был недоволен.

«Сил на творчество у меня уже нет. Я сейчас в тупике. Мечтал бы стать Познером: делать одну программу в неделю. Все, что я делал раньше, оказалось невостребованным. Как и фильмы мои. Все остальное я делаю ради денег. Те времена прошли, а в новые я не вписался», — жаловался ведущий в 2021 году.

Признался Гордон и в зависимости от алкоголя. Он отметил, что является «социализированным алкоголиком», поскольку «работает как псих». При этом у ведущего были времена, когда он выпивал по две бутылки коньяка в день.

«Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — делился он.

Катя Гордон обвинила в проблемах экс-супруга сотрудников шоу «Мужское/Женское», которые якобы не препятствовали любви знаменитости к выпивке. Позднее, на старте очередного сезона шоу «Док-ток», Гордон попросил прощения у публики за то, что появлялся на записях в нетрезвом виде. Ведущий заявил, что обратился к специалистам и смог побороть зависимость.

В 2018 году Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. В 2022 году 58-летний артист тайно женился на 20-летней Софии, а после и венчался. Причину разлада этого брака поклонники не узнали, однако в декабре 2025 года ведущий снова женился, уже на 23-летней художнице Алине Михайловой. Свадьбу пышно не отмечали — из звезд на ней побывала только коллега Юлия Барановская.