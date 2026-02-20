«Вспыльчивый и отходчивый»: Олег Влади о «бесценном опыте» работы с Лазаревым

Композитор Олег Влади, выступающий в качестве эксперта на шоу «Ну-ка все вместе! Хором!», поделился впечатлениями от работы с певцом Сергеем Лазаревым. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» музыкант раскрыл детали творческого процесса и особенности взаимодействия с артистом.

По словам Влади, за время их сотрудничества из двенадцати предложенных им песен Лазарев утвердил только пять. Композитор связывает это с высокой избирательностью и требовательностью артиста, который точно знает, какой материал ему нужен в каждый конкретный период творческой карьеры. Даже композиции с очевидным хитовым потенциалом могут быть отвергнуты, если не соответствуют представлениям исполнителя.

В качестве примера Влади привел работу над песней «Цвета одного», припев которой переделывался десять раз. Если в начале сотрудничества такая дотошность воспринималась болезненно, то со временем композитор осознал это как естественный творческий поиск, приводящий к рождению качественной музыки.

Отдельно Влади отметил, что работа с Лазаревым стала для него инструкцией по взаимодействию с людьми, рожденными под знаком Овна.

«На почве нашего сотрудничества с Сергеем я получил бесценный опыт и инструкцию общения с овнами», — отметил Влади.

По характеристике композитора, певец — яркий представитель этого знака, одновременно вспыльчивый и отходчивый, требовательный, но при этом объективный в оценках.