Московский суд начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*

Мировой судья участка №418 по Пресненскому району Москвы повторно рассматривает дело телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об уклонении от обязанностей иноагента.

Об этом рассказал адвокат ведущей Леонид Соловьев в беседе с РИА Новости.

«У нас позиция непризнания вины», — сказал он агентству.

Соловьев добавил, что следующее судебное заседание назначено на 5 марта.

4 февраля Мосгорсуд отменил заочный приговор в отношении Лазаревой за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дело направили мировому судье на новое рассмотрение.

7 октября Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно приговорил телеведущую к семи годам колонии. Позже адвокат знаменитости сообщил, что прокуратура требует отменить приговор, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от обязанностей иноагентов). Защита Лазаревой также подала жалобу на приговор, указав, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.