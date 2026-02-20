Популярному рэперу запретили въезд в Литву из-за концертов в России

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы запретило российскому рэперу Гио Пике (настоящее имя — Георгий Джиоев) въезд в страну.

Об этом пишет национальная публичная телерадиовещательная компания LRT в Telegram-канале.

«Департаменту миграции поручено внести указанного гражданина России в публичный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — заявили представители МВД.

Уточняется, что запрет будет действовать до 19 февраля 2031 года.

Известно, что Джиоев планировал выступить в Вильнюсе 21 марта. Мэр города Валдас Бенкунскас призывал запретить рэперу въезд в страну, ссылаясь на то, что артист дал не менее семи концертов в России после начала специальной военной операции. Отмечается, что МВД принял соответствующее решение с учетом обращения главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.

В ноябре 2025 года Литва также внесла рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Музыканту запретили въезд в страну на десять лет.