Суд рассмотрит дело о разделе имущества между семьей Яниса Тиммы и Седаковой

Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск о разделе совместного имущества, который в инстанцию подала семья погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Родственники спортсмена хотят добиться компенсации стоимости долей в наследуемом имуществе от его бывшей жены Анны Седоковой.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Истцы просят суд признать имущество, приобретенное на имя Анны в период брака с Янисом, совместно нажитым имуществом, выделить супружескую долю Яниса Тиммы в совместно нажитом имуществе и взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подготовка дела к разбирательству состоится 2 марта.

В суд обратились родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша. В декабре прошлого года отец погибшего баскетболиста заявил, что спустя год после смерти мужчины Анна Седокова так и не связалась с семьей баскетболиста. В мае 2025-го родственники Тиммы требовали от женщины 60 миллионов рублей. Это произошло после того, как Седокова продала купленную совместно с бывшим мужем квартиру в Москве.

Тело латвийского спорстмена нашли в доме в центре столицы 17 декабря 2024 года. Позднее родственники Тиммы обвинили Седокову в доведении мужчины до самоубийства. Подробности этого скандала выясняла «Вечерняя Москва».