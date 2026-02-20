Неожиданный дуэт: Бузова записала песню с известным актером

Певица Ольга Бузова выступила с неожиданным дуэтом — вместе с актером Никитой Кологривым она записала песню «Гештальт». Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

На опубликованных черно-белых кадрах артисты отыгрывают страсть, смотря друг другу в глаза.

«Когда самые смелые идеи и мощная синергия приводят к неожиданной и громкой коллаборации», — написала Бузова в канале.

Композиция имеет длительность чуть меньше трех минут. Бузова исполнила первый куплет и припев, а Кологривый — второй куплет. Последний припев они исполняют совместно.

Ранее Бузова рассказала, что всегда влюбляется с первого взгляда. Она призналась, что первую любовь встретила в юности в метро. Также быстро чувства артистка испытала к своему бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, и к блогеру Давиду Манукяну.