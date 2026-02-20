Как жил и умер солист Shortparis Николай Комягин

Солист группы Shortparis Николай Комягин скончался 20 февраля на 40-м году жизни. «Рамблер» собрал главное о жизни и смерти музыканта.

Комягин родился в Новокузнецке, получил искусствоведческое образование. По данным «Коммерсанта», некоторое время он работал учителем истории и методистом в музее современного искусства. В начале музыкальной карьеры Комягин выступал в фолк-рок-группе и джаз-фьюжн-коллективе. В 2010-х переехал в Санкт-Петербург и в 2012 году вместе с друзьями основал Shortparis. Группа выпустила четыре студийных альбома и участвовала в крупных музыкальных фестивалях.

Коллектив получил известность благодаря экспериментальному звучанию. Музыкальные критики проводили параллели между произведениями Shortparis и творчеством российского музыканта-авангардиста Сергея Курехина.

Комягин также занимался арт-проектами и снялся в нескольких фильмах, включая биографический фильм о Викторе Цоя «Лето» и сериал Данилы Козловского «Карамора».

«Афиша» сообщает, что 23 февраля в Театре Наций состоится премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Композитором этой постановки выступил Комягин, отмечает издание.

О смерти Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак, в 2024 году взявшая интервью у Shortparis. По ее данным, музыканту стало плохо после тренировки по боксу - «сердце не выдержало». Менеджер Shortparis Марина Косухина подтвердила информацию о смерти Комягина.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», - отметила Собчак.

Журналистка подчеркнула, что в последние годы Комягин оставался в России. По словам Собчак, музыкант, как и она сама, хотел продвигать «всё русское и не только в столицах».