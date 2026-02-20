Самая популярная девушка 90-х: как сейчас выглядит Синди Кроуфорд

Американскую модель Синди Кроуфорд принято считать символом эпохи 90-х. Ее фотографии печатались во всех ведущих модных журналах тех лет. Карьера Кроуфорд была настолько блистательной, что Синди удостоилась звания супермодели.

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Де-Калбе (штат Иллинойс, США) в семье электрика и медсестры. Она окончила старшую школу с отличием и получила стипендию в Северо-Западном университете, где занялась изучением химической технологии. Возможно, судьба Синди сложилась иначе, если бы не случайная фотография местного фотожурналиста, который приметил 16-летнюю девушку во время сбора кукурузы. Восторженные отзывы окружающих подтолкнули Кроуфорд бросить университет и заняться модельной карьерой.

Она быстро завоевала популярность и стала лицом таких больших брендов, как Pepsi и Revlon, ее фотографии появлялись на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE и Cosmopolitan. Синди также стала первой супермоделью, оказавшейся на страницах Playboy. В 1995 году Кроуфорд попробовала себя в Голливуде и снялась в боевике Эндрю Сайпса «Честная игра».

В 2000-х Синди официально оставила модельный бизнес. Она решила посвятить себя воспитанию детей от брака с владельцем ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербером. Конечно же, Кроуфорд не перестала фотографироваться, но стала менее публичной и занялась собственными проектами. Звезда подиумов 90-х выпускает собственную линию косметических средств по уходу за кожей Meaningful Beauty. Кроме того, в 2014 году вышла ее книга о модельном бизнесе «Жить и восхищать».

