$76.6490.17

Самая популярная девушка 90-х: как сейчас выглядит Синди Кроуфорд

Александр Котлеткин
Slide 1 of 19
Синди Кроуфорд со своей знаменитой фотографией, 1989 год
1/15
Синди Кроуфорд со своей знаменитой фотографией, 1989 год 
© Legion-Media
2/15
© Legion-Media
Синди Кроуфорд в 1993 году
3/15
Синди Кроуфорд в 1993 году 
© Legion-Media
Синди Кроуфорд в фильме Эндрю Сайпса «Честная игра», 1995 год
4/15
Синди Кроуфорд в фильме Эндрю Сайпса «Честная игра», 1995 год 
© Legion-Media

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Синди Кроуфорд в фильме Эндрю Сайпса «Честная игра», 1995 год
5/15
Синди Кроуфорд в фильме Эндрю Сайпса «Честная игра», 1995 год 
© Legion-Media
Синди Кроуфорд с курсом авторских видеотренировок в 2000 году
6/15
Синди Кроуфорд с курсом авторских видеотренировок в 2000 году 
© Legion-Media
Американская топ-модель Синди Кроуфорд на съемках рекламного ролика для своей новой коллекции обуви "Cindy Crawford Collection by 5th Avenue", 2010 год
7/15
Американская топ-модель Синди Кроуфорд на съемках рекламного ролика для своей новой коллекции обуви "Cindy Crawford Collection by 5th Avenue", 2010 год 
© DPA/TACC
Синди Кроуфорд в 2020 году
8/15
Синди Кроуфорд в 2020 году 
© Efren Landaos/Zuma/TACC
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
9/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
10/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
11/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
12/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
13/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
14/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд
15/15
Фотография из соцсетей Синди Кроуфорд 
© Соцсети

Американскую модель Синди Кроуфорд принято считать символом эпохи 90-х. Ее фотографии печатались во всех ведущих модных журналах тех лет. Карьера Кроуфорд была настолько блистательной, что Синди удостоилась звания супермодели.

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Де-Калбе (штат Иллинойс, США) в семье электрика и медсестры. Она окончила старшую школу с отличием и получила стипендию в Северо-Западном университете, где занялась изучением химической технологии. Возможно, судьба Синди сложилась иначе, если бы не случайная фотография местного фотожурналиста, который приметил 16-летнюю девушку во время сбора кукурузы. Восторженные отзывы окружающих подтолкнули Кроуфорд бросить университет и заняться модельной карьерой.

Она быстро завоевала популярность и стала лицом таких больших брендов, как Pepsi и Revlon, ее фотографии появлялись на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE и Cosmopolitan. Синди также стала первой супермоделью, оказавшейся на страницах Playboy. В 1995 году Кроуфорд попробовала себя в Голливуде и снялась в боевике Эндрю Сайпса «Честная игра».

В 2000-х Синди официально оставила модельный бизнес. Она решила посвятить себя воспитанию детей от брака с владельцем ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербером. Конечно же, Кроуфорд не перестала фотографироваться, но стала менее публичной и занялась собственными проектами. Звезда подиумов 90-х выпускает собственную линию косметических средств по уходу за кожей Meaningful Beauty. Кроме того, в 2014 году вышла ее книга о модельном бизнесе «Жить и восхищать».

Как сейчас выглядит легендарная красавица 90-х — смотрите в галерее «Рамблера».

2