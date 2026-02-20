Оксана Самойлова и Джиган обсудили состояние своего брака

В предфинальном выпуске реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной» супруги откровенно обсудили состояние своего брака. Диалог выявил глубокие противоречия в восприятии совместной жизни.

Джиган подчеркнул, что на протяжении 17 лет их брак был счастливым, ссылаясь на публичные заявления супруги, она же дала иную оценку их отношениям.

«Ты жила счастливую жизнь. Мы 17 лет были счастливы. Ты это подтверждаешь в постах. Всё зафиксировано», — заявил артист.

Оксана же назвала Джигана «хорошим человеком, но плохим мужем», указав на его отстранённость от семейной жизни.

«Ты жил свою жизнь со своими интересами и потребностями, а я с детьми — свою. Она была для тебя настолько комфортной, что ты даже не считал нужным присоединяться к жизни всей семьи. Из этих мелочей строится вся жизнь», — пояснила она.

Напомним, что первый судебный процесс по разводу Самойловой и Джигана состоялся 28 октября. Ранее многодетная мама прокомментировала слова старшей дочери об отце.

