Адвокат Самойловой раскрыл подробности брачного контракта с Джиганом

Брачный договор, заключенный между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом устанавливает раздельный режим имущества.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 20 февраля, рассказал адвокат Олег Тонаканян.

— То, что Денис Александрович приобретал после заключения брачного договора, все является собственностью Дениса Александровича, — сказал он.

По словам специалиста, 21 февраля в столичном суде прошло предварительное заседание по делу о разводе пары.

— Оксана Валерьевна хочет развод, а Денис Александрович просит признать брачный договор недействительным, — цитирует Тонаканяна РИА Новости.

При этом адвокат не уточнил, намерен ли артист поменять условия договора в случае отказа в иске — он требует признать документ недействительным полностью.

До этого Самойлова рассказала, что Джиган после развода с ней может полностью остаться без жилья — по брачному договору вся недвижимость должна отойти его экс-супруге.

Рэп-исполнитель, в свою очередь, заявил, что не позволит другим мужчинам проявлять инициативу в отношении его супруги. Он подтвердил, что брак с Самойловой еще не расторгнут официально.