Надежда Бабкина: любовь, большие гонорары и битва с Кадышевой

Артистка Надежда Бабкина кует железо пока горячо — она уверена, что народные песни сейчас в тренде. Life.ru рассказал, как живет артистка и сколько она зарабатывает.

Госзакупки, Сахалин и кассы

Недавно Бабкина заявила, что всплеск интереса к народному жанру — это запрос общества.

«Все поднаелись европеизацией и американизацией. Надо воспользоваться и закрепиться», — сказала Бабкина.

Отмечается, что, судя по базе госконтрактов, слова певицы не расходятся с делом. В 2025 году она с ансамблем дала пару концертов на Сахалине, за которые получила 16 млн рублей без учета требований райдера. В 2024 году — гастролировала со спектаклем «Бедность не порок». Всего было девять показов, каждый из которых принес артистке по 5,5 млн рублей.

2026 год может быть еще более доходным. Вместе с певцом Shaman Бабкина анонсировала совместные выступления по всей стране.

Кроме того, артистка руководит принадлежащим ей академическим театром «Русская песня» в Москве. В 2022-2026 годах эта организация освоила почти миллиард рублей бюджетных средств. В 2021 году театр мог принести Бабкиной почти 13 млн рублей чистого дохода. Также она якобы получила свыше 10 млн рублей от телевизионщиков за тот год.

Вражда с Кадышевой

На фоне популярности народного жанра Бабкина пересекается со своей коллегой Надеждой Кадышевой. Певицы делят одну аудитории и являются прямыми конкурентами, а некоторые утверждают, что между ними настоящая вражда.

Первые резкие высказывания позволила себе именно Бабкина. Еще в 2011 году она назвала творчество Кадышевой «попсой». Позднее она отказалась выступать на фестивале в Крыму, если там выступит ее соперница.

Отношения

Со своим первым и единственным официальным мужем Бабкина развелась еще в начале 90-х. Владимир Заседателев был барабанщиком в ВИА «Самоцветы» и у Льва Лещенко.

Новым мужчиной артистки стал Евгений Гор из Ижевска — он моложе возлюбленной на 30 лет. Пара познакомилась в 2003 году на первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Саратове. СМИ сочли, что Евгений вступил в отношения лишь ради денег, однако артистка защищала избранника.

«Часто слышу, что Евгений — альфонс. При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное образование и он прилично зарабатывает», — утверждала знаменитость.

Согласно данным онлайн баз, Гор является успешным бизнесменом — он бенефициар «Юкендлз компани», которая торгует ароматическими свечами. В 2024 году доходы составили 163 млн рублей, а чистая прибыль превысила 5 млн рублей. При этом фирма появилась у предпринимателя уже во время отношений с Бабкиной.

Текущий статус пары неизвестен. Сообщалось, что Бабкина и Гор могли расстаться, однако на днях они публично признались в любви друг другу и намекнули на «воссоединение».

В 2025 году Бабкиной приписывали роман с еще более молодым Сергеем Рябовым — он моложе Надежды на 40 лет. Мужчина пиар-директором и личным помощником артистки. По слухам, знаменитость выделила ему кабинет в своем театре и подарила трехкомнатную квартиру на проспекте Мира у Рижского вокзала — согласно базе ЕГРН, мужчина оформил ее в собственность в 2021 году. При этом полгода назад Рябов женился на ровеснице.

У артистки один сын — 51-летний Данила Бабкин. Сейчас он руководит закрытым акционерным обществом «Реги-Сант», которое владеет помещением в историческом здании возле Арбата.