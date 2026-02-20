«Звонит и запугивает»: Самойлова рассказала про общение с другими мужчинами

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала о реакции рэпера Джигана (Дениса Устименко — прим. «ВМ») на то, что она общается с другими мужчинами.

Самойлова добавила, что во время отношений с певцом она очень редко выходила в свет одна, поэтому сейчас наслаждается свободой.

— Это мой первый опыт: я как птенец, вылупившийся из гнезда, — это классно. Я как дельфинчик в океане внимания. Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает, — это смешно. Но не классно. — сказала модель в 12-й серии реалити «Джиган и Оксана» в «VK Видео».

Сам Джиган заявил, что окружение Самойловой — плохое. Друзья и знакомые блогерши, по его мнению, не могут давать хороших и правильных советов.

Певец заявил, что не позволит другим мужчинам проявлять инициативу в отношении Оксаны Самойловой. Он также подтвердил, что брак с Самойловой еще не расторгнут официально.

Рэпер после развода с Оксаной Самойловой может остаться без жилья — вся недвижимость семьи перейдет к его экс-супруге. По документам Самойлова станет владелицей трехэтажного особняка в коттеджном поселке «Шато Соверен» площадью почти 1300 квадратных метров.