«Странно живут»: Анна Семенович жестко раскритиковала современных мужчин

Артистка Анна Семенович раскритиковала современных мужчин. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она вспомнила, что в нулевые годы ухаживания напоминали гонку: после первого свидания ухажеры могли дарить сумку, а уже после второго и третьего — машину или квартиру.

«Я не знаю, сейчас зумеры вообще как-то странно живут, все какие-то счета делят. У нас такого вообще не было», — призналась Анна.

Она вспомнила, что однажды за вечер ей подарили 15 бутылок шампанского Cristal, каждая из которых стоит около 100 тысяч рублей. Алкоголь пригодился, поскольку через две недели Семенович праздновала день рождения.

При этом певица подчеркивает, что не осуждает зумеров, однако считает, что ее поколению повезло с романтикой больше.