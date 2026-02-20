В возрасте 35 лет умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщила журналистка Ксения Собчак.

Артисту стало плохо в ходе тренировки по боксу. По словам журналистки, сердце музыканта не выдержало нагрузки.

— Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря, — написала она в Telegram-канале.

Собчак добавила, что часто ходила на выступления Комягина. Кроме того, они делали вместе проект «Заря. Онега», «потому что он хотел продвигать все русское и не только в столицах».

Новость дополняется.