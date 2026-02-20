Певец Филипп Киркоров сильно удивился от цен на блюда в одном из ресторанов Москвы. . Во время изучения меню артист показал неподдельные эмоции. Момент эмоционального знакомства с ценами попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Трапезник».

На кадрах видно, как поп-король российской эстрады внимательно вглядывается в строчки списка блюд, которые предлагает заведение, после чего его лицо меняется. Авторы канала, насчитывающего 36 тыс. подписчиков, не смогли удержаться от комментариев.

«Специалисты по чтению по губам пишут, что в самом конце видео он говорит официанту: "Че так дорого?". В жизни каждого человека бывает момент, когда зашел не в тот ресторан», — пошутили создатели канала.

Уточняется, что в ресторане, в котором был Киркоров, средний чек составляет около 5-6 тысяч рублей на человека без учета алкогольных напитков.