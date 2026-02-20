Аборт, похудение и роман в интернете: где сейчас Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», в последнее время часто попадает в новости. Она заметно похудела, изменила отношение к себе и продолжает творческую карьеру, несмотря на личные драмы, передает News.ru.

Чем известна Пермякова

Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года в Перми, окончила институт искусства и культуры. Первую известность ей принес КВН в составе команды «Парма». В кино дебютировала в 2007 году в сериале «Солдаты», а широкую славу обрела после роли медсестры Любы в «Интернах». Сейчас в ее фильмографии более 40 работ, включая «Дылды», «Zомбоящик» и «Иван Васильевич меняет все!».

Личная жизнь и потери

В молодости актриса пережила тяжелый роман с женатым мужчиной и в 22 года сделала аборт. В 2008-м вышла замуж за арт-директора Евгения Бодрова, но брак распался через месяц из-за его зависимости. Позже выяснилось, что Бодров был болен СПИДом, от которого скончался в 2014 году.

В 2012 году Пермякова родила дочь Варвару от продюсера Максима Скрябина, который моложе ее на 19 лет. Пара то сходилась, то расставалась. В 2024-м актриса заявила о новом романе, но пока отношения развиваются только в интернете.

Похудение

Долгое время вес Пермяковой составлял 90 кг при росте 164 см. В прошлом году она обратилась к эндокринологу, который назначил препарат для контроля аппетита. За полгода актриса похудела на 22 кг — сейчас она весит 78 кг. Пермякова подчеркивает, что решилась на это ради здоровья, а не красоты.

Текущая деятельность

Актриса продолжает гастролировать со спектаклями и сниматься в кино. В марте выходит фильм с ее участием «Царевна-лягушка — 2». Свой 54-й день рождения 17 февраля Пермякова встретила на гастролях в Череповце, опубликовав фото без макияжа и признавшись, что любит каждую свою морщинку.