Хайп вокруг имени и точка «не в пользу» Долиной: кто может стоять за угрозами в адрес певицы

Угрозы в адрес певицы Ларисы Долиной на фоне громкого дела о мошенничестве с квартирой призваны заставить артистку нервничать. При этом «телефонным хулиганам» может грозить уголовная ответственность, рассказал «Аргументам и фактам» криминалист и эксперт Михаил Игнатов.

Ранее представители певицы Ларисы Долиной заявили о том, что артистка получает угрозы от неизвестных людей и боится за свою жизнь и здоровье. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что один из фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием — он находится под подпиской о невыезде. Однако опасаясь за жизнь и здоровье певицы, защита обратилась в суд с просьбой закрыть судебные заседания по громкому уголовному делу мошенников, обманувших певицу.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, напрямую связывать новые угрозы с делом о мошенничестве с недвижимостью было бы ошибкой, так как Долина там «проходит как потерпевшая и от нее уже ничего не зависит».

«Сейчас ей могут звонить и отсылать сообщения какие-то хейтеры, которые пытаются раскачать эту ситуацию. То есть, это могут быть люди, которые не имеют никакого отношения к этому уголовному делу, просто они хотят хайпануть, дальше раскручивать эту тематику, заставлять Долину нервничать, вывести ситуацию в публичное пространство», — пояснил он.

При этом эксперт уверен, что самой Долиной это не нужно, так как точка в деле с квартирой уже поставлена «и не в пользу» певицы, и «ей как раз вот эта ситуация вообще не выгодна».

Михаил Игнатов также обратил внимание на то, что угрожающих артистке «телефонных хулиганов» могут вычислить и поймать, и им грозит вполне реальная уголовная ответственность.

«Наказание зависит от того, что они пишут в сообщениях или говорят, когда звонят. Если угрожают жизни и здоровью, то уголовное дело может быть возбуждено по статье «Угроза убийством». Но, скорее всего, речь будет идти о хулиганстве, если не причинено никакого вреда пострадавшей, кроме морального», — отметил Игнатов.

Однако ключевую роль в этом сыграют показания самой Ларисы Долиной и состояние ее здоровья, так как, если выяснится, что после угроз у артистки были гипертонические кризы или предынфарктное состояние, то «телефонным хулиганам» могут вменить уже уголовную ответственность, констатировал эксперт.

Напомним, что Долина ранее оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать.

Изначально суды встали на ее сторону, не обязав артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье, дело дошло до Верховного суда. Рассмотрев его 16 декабря 2025 года, суд вынес решение в пользу Лурье.