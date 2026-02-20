Певца Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Соответствующее решение вынесло Минэкологии и природопользования Подмосковья. Чиновники решили, что артист должен выплатить 86,12 и 26,82 рубля за то, что оборудовал личный пирс у своего особняка и тем самым перекрыл пляж. При этом ранее Красногорский городской суд встал на сторону звезды, признав «нерелевантным» иск саратовского предпринимателя Глеба Рыськова, в котором тот просил снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, расположенные на береговой полосе.

Три дня назад стало известно, что Рыськов подал на певца, а также на его соседей по Мякининскому острову жалобу в Генпрокуратуру из-за той же береговой полосы. Он попросил ведомство восстановить природный ландшафт зоны, устранив частные строения. Предприниматель заявил, что при необходимости готов обратиться и в Верховный суд.

Известно, что общая кадастровая стоимость береговой полосы оценивается в 689 миллионов рублей. Свой участок площадью 4,2 тысячи «квадратов» Киркоров купил в 2014 году в ипотеку сроком на 20 лет.