Известный режиссер назвал россиян «вредоносными животными»
Режиссер Юрий Мамин назвал россиян «вредоносными животными». Об этом сообщает «Абзац».
Мамин выступил на одном из латвийских YouTube-каналов и не поскупился на оскорбления в адрес РФ. По мнению сценариста, страна превратилась в место, которое «рождает смерть».
«Это производит впечатление такого ненормального государства и народа, который кажется абсолютно вредоносным животным, просто для Земли», — заявил он.
Отмечается, что Мамин стал открыто выступать против России в 2019 году, хотя подобных взглядов придерживался давно. Он переехал в США на фоне ряда неудач в РФ — Минкультуры забраковало его провальные проекты.