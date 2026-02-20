Известный режиссер назвал россиян «вредоносными животными»

Режиссер Юрий Мамин назвал россиян «вредоносными животными». Об этом сообщает «Абзац».

Мамин выступил на одном из латвийских YouTube-каналов и не поскупился на оскорбления в адрес РФ. По мнению сценариста, страна превратилась в место, которое «рождает смерть».

«Это производит впечатление такого ненормального государства и народа, который кажется абсолютно вредоносным животным, просто для Земли», — заявил он.

Уехавшим из страны россиянам придется заявить о себе

Отмечается, что Мамин стал открыто выступать против России в 2019 году, хотя подобных взглядов придерживался давно. Он переехал в США на фоне ряда неудач в РФ — Минкультуры забраковало его провальные проекты.