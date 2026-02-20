Лазарев устроил скандал на шоу

Певец Сергей Лазарев «устроит скандал» после выступления одного из коллективов в дебютном выпуске шоу «Ну‑ка, все вместе! Хором!» Об этом сообщает «СтарХит».

Лазарев осудит поведение артистов, заступившись за Надежду Бабкину, которая станет звездным гостем музыкального проекта.

«Я вообще не очень понял вашего настроя — он вообще немножко враждебный, как мне показалось. Вы чуть‑чуть будто с претензией вышли. Вы даже комментарии великих людей нашей страны (Бабкиной. — «Газета.Ru») слушаете как‑то… Нельзя так! Потому что эти люди добились гораздо большего, и они вас многому могут научить!» — обратится к коллективу артист.

«СтарХит» утверждает, что во время беседы с группой певец «не сдержит эмоций и наедет» на музыкантов — в том числе раскритиковав их творчество, не подбирая выражений. Лазарев также возмутится внешним видом участников проекта и музыкальным сопровождением их выступления.

«Не понимаю внешнего вида на сцене. Я все не понимаю в этом выступлении! И не был готов к такому необработанному звуку. Я все время говорил про себя: «Я не понимаю, они стебутся?» Я не понимал вашего отношения к тому, что вы делаете на сцене», — выскажется он.

Премьера третьего сезона «Ну‑ка, все вместе! Хором!» состоится 20 февраля в 21:30 на телеканале «Россия». В дебютном эпизоде нового сезона на сцену выйдут: вокальная группа «КВАТРО original», вокальный квартет Malina, техно‑хор Palestrina, детский хор «Аврора», ансамбль «Толока», хор Валаамского монастыря, женский хор «Девчата» и мужской хор Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.