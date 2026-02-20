Водитель Долиной нарушил ПДД в центре Москвы ради певицы

В центре Москвы водитель народной артистки Ларисы Долиной нарушил правила парковки. Как сообщает Shot, инцидент произошел вечером в среду, 18 февраля, у Театра на Таганке.

Элитный минивэн Toyota Alphard перегородил тротуар рядом с выходом из театра, где Долина участвовала в мюзикле «Суини Тодд». Водитель решил подъехать максимально близко к дверям, чтобы забрать певицу после выступления. Автомобиль простоял в неположенном месте около получаса, пока артистка не вышла из здания.

За нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Ранее этот же автомобиль Долиной попадал в ДТП — тогда ремонт премиального минивэна обошелся почти в миллион рублей. Авария добавилась к другим проблемам артистки: после потери квартиры в Хамовниках Долина прописалась в небольшой хрущевке в районе Лефортово и вынуждена снимать жилье.

Долина может лишиться недвижимости из-за новых законов в Латвии

Ранее концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что один из фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием — он находится под подпиской о невыезде.