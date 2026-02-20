Актриса Бочкарева накопила полсотни штрафов

Актриса Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тысяч рублей на своем Mercedes-Benz за 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, большинство штрафов — за превышение скорости на 20-40 км/ч. Зафиксировано 37 эпизодов, которые обошлись Бочкаревой почти в 28 тысяч рублей. Кроме того, артистку штрафовали за повторные превышения скорости, неоплаченную парковку, проезд по платным дорогам, нарушения требований дорожных знаков и разметки. Один из штрафов, в размере 750 рублей, был назначен 5 февраля и все еще не оплачен.

Отмечается, что летом 2025 года Бочкаревой назначили штраф в 4,5 тысячи рублей за парковку в неположенном месте. Артистка не оплатила его вовремя — в декабре московский суд признал ее виновной в этом и удвоил долг до 9 тысяч рублей.

С июня 2024 года по февраль 2026 года за машиной актрисы числится 96 штрафов на 116,5 тысяч рублей. Управлять машиной могут или сама Бочкарева, или ее муж, бизнесмен Роман Гаврилов.