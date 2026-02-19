Умершего в 51 год автора песен Круга погубили врачи

Поэта-песенника Владимира Бочарова не стало 18 февраля. Автор хитов, которые прославили Михаила Круга, тяжело болел с 18 лет.

© соцсети

Владимир Бочаров, известный как создатель хитов Михаила Круга, скончался в возрасте 51 года от рака. Его коллега и певица Любовь Шепилова рассказала о другом его тяжелом недуге.

С 18 лет хитмейкер был прикован к инвалидной коляске. Бочаров получил серьезную травму, когда прыгнул с тарзанки — он ударился головой о речное дно. Владимир перенес несколько операций, однако полностью восстановиться он так и не смог. К тому же, однажды врачи его уронили, когда перекладывали на кресло.

Коллега Бочарова и исполнительница Любовь Шепилова рассказала о его недуге и перенесенных испытаниях.

«Мой отец получил такую же травму позвоночника, после чего прожил всего 10 дней. Мне тогда было 5 лет. Володя рассказывал, что врач сделал операцию просто для своей практики. Володя был так зол на этого человека», — поделилась она в беседе с VOICE.

Шепилова долгие годы поддерживала общение с Бочаровым.

«Когда мы встречались, я брала его за руки, спрашивала, сильно ли болит. Я же медик. А он мне отвечал: „Люба, не поверишь, болит так, что нет сил терпеть. Я устал“», — рассказала Любовь.

Поэта-песенника не стало вчера, 18 февраля. О смерти хитмейкера сообщила Ирина Круг, вдова Михаила Круга, который прославился благодаря песням Владимира.