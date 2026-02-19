Актер Андрей Гайдулян попал в больницу и перенес операцию

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян в социальных сетях опубликовал фотографию из больничной палаты. При этом на снимке он держит в руках воздушные шары в виде числа 71. Актер рассказал, что ему сделали операцию после повреждения мениска.

© Вечерняя Москва

По словам артиста, он чувствует себя хорошо и в настоящее время проходит реабилитационный период.

— Сейчас уже все в порядке. Чувствую себя хорошо. Но пока нахожусь в больнице под присмотром врачей. Правда, некоторое время придется ходить с костылем, — признался он.

В StarHit уточнили, что шары на фото символизируют 71 тысячу подписчиков, которые подписаны на личный блог артиста, и их количество постепенно увеличивается.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова в социальных сетях опровергла сообщения СМИ, где утверждалось, что ей провели операцию за миллион рублей в клинике для бездомных в Германии. По словам артистки, ею занимались лучшие немецкие врачи, и за операцию она заплатила большие деньги. Танцовщица добавила, что сейчас она находится дома и восстанавливается после хирургического вмешательства.