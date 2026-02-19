В продаже появился кусок байкальского льда, который облизал Shaman

На одной из онлайн-площадок появился в продаже аккуратно вырубленный кусок льда из озера Байкал, который якобы попробовал на вкус популярный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Стоимость лота составляет 49,99 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Shot.

© соцсети

В четверг, 19 февраля, артист рассказал в соцсетях, что попробовал лед с поверхности озера, отметил, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman пометил маркировкой «18+».

Пользователи интернета по-разному отнеслись к поступку певца. Часть прокомментировала с юмором, часть — нейтрально, некоторые раскритиковали Дронова.

В частности, шаман Артур Цыбиков, руководитель организации «Вечное синее небо», назвал поступок артиста некорректным и недопустимым.

© Скриншот

Местные жители подошли к вопросу творчески, заметили журналисты. Мужчина, который выставил лот, рассказал, что занимался подледной рыбалкой и увидел, как Дронов облизывает замершую воду.

«Решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил этот кусок льда со слюнями и продаю. Торг уместен!» — сказано в объявлении.

Продавец подчеркнул, что доставку осуществлять не будет, доступен только самовывоз.

Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ сообщили о возможных рисках для здоровья из-за облизывания льда. По мнению специалистов, в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы, бактерии, выхлопные газы и другие загрязнители.

В ведомстве пояснили, что эти загрязнения могут вызвать у человека расстройство желудочно-кишечного тракта, инфекции дыхательных путей, травму ротовой полости, аллергию.