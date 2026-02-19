$76.6490.17

Любовь Успенская молится за пережившую страшное дочь: "Даже врагам не желаю"

ТВ Центр

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина шесть лет назад убежала из дома. Девушка находилась под воздействием запрещенных препаратов.

© Global Look Press

После побега Татьяна вылила на мать ушат помоев. Но Успенская не отказалась от наследницы. Когда Плаксина вернулась домой, мать сделала все, чтобы ее вылечить.

В итоге сейчас Татьяна с головой ушла в творчество, она поет, рисует картины и пишет стихи. Летом пошли разговоры о том, что Любовь Залмановна может стать бабушкой. Правда, слухи так и не подтвердились, а жених, с которым Татьяне прочили семью, не угодил ее маме и в итоге был отвергнут.

Однако Успенская призналась, что никак не может забыть ту страшную историю шестилетней давности. Артистка до сих пор с содроганием вспоминает те дни.

"То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая", — поделилась певица.

Успенская очень боится повторения истории, поэтому ходит в церковь и молится за свою дочь. Любовь Залмановна просит только одного, чтобы с ее наследницей все было в порядке.

"Слава Богу все наладилось. Я поэтому и в храме здесь, потому что я молюсь и за это, и за всех моих близких. У меня много есть близких, которым я помогаю и за которых я хочу здесь помолиться", — поделилась артистка с "Пятым каналом".