Яна Поплавская одобрила ролик певца Shaman, где он лижет лед Байкала

Яна Поплавская одобрила ролик певца Shaman, где он лижет лёд Байкала
На фоне критики певца Shaman (Ярослав Дронов) актриса Яна Поплавская заявила, что не видит в действиях звезды отечественной эстрады ничего предосудительного.
«Человек пытается привлечь к себе внимание. Ну, лижет он лёд — и ради Бога. Это всего лишь желание, чтобы все на него посмотрели. Я в этом вообще ничего не вижу», — высказалась Поплавская в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Яна резко высказывалась о штрафе Александру Гудкову за пародию на популярную песню Shaman. После того как Красногорский суд признал шоумена виновным по административной статье и назначил штраф в размере 11 тысяч рублей, актриса публично возмутилась такому решению.
По мнению актрисы, такая сумма штрафа выглядит как насмешка над «миллионами оскорблённых».
«С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визгливым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — высказывалась актриса.