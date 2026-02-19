Яна Поплавская одобрила ролик певца Shaman, где он лижет лед Байкала

На фоне критики певца Shaman (Ярослав Дронов) актриса Яна Поплавская заявила, что не видит в действиях звезды отечественной эстрады ничего предосудительного.

© Super.ru

«Человек пытается привлечь к себе внимание. Ну, лижет он лёд — и ради Бога. Это всего лишь желание, чтобы все на него посмотрели. Я в этом вообще ничего не вижу», — высказалась Поплавская в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Яна резко высказывалась о штрафе Александру Гудкову за пародию на популярную песню Shaman. После того как Красногорский суд признал шоумена виновным по административной статье и назначил штраф в размере 11 тысяч рублей, актриса публично возмутилась такому решению.

По мнению актрисы, такая сумма штрафа выглядит как насмешка над «миллионами оскорблённых».