Лед Байкала, который облизал SHAMAN, выставили на продажу за 50 тысяч рублей

Область льда на озере Байкал, которую облизал российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в четверг, 19 февраля, выставили на продажу за 50 тысяч рублей.

© соцсети

На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже куска льда, на котором якобы остались слюни артиста. В описании продавец из Иркутска рассказал, что заметил, как певец облизывает лед, во время рыбалки. После того как видеозаписи распространились в Сети, мужчина выбурил кусок льда и опубликовал объявление о продаже.

— Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает, и решил защитить хрупкую экосистему. Выбурил этот кусок льда со слюнями и продаю! Торг уместен. Самовывоз, — передает Telegram-канал «Shot Проверка».

Ярослав Дронов объяснил свой поступок тем, что всегда был любопытен, и отметил, что все в детстве пробовали есть снег или лизать сбитые сосульки. Певец подчеркнул, что облизывание льда никак не повлияло а его здоровье и он чувствует себя хорошо.