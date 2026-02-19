Алиса Гребенщикова вне себя от горя

В семье Алисы Гребенщиковой горе. В течении полутора месяцев актриса похоронила отчима и дедушку одного за другим. Алиса переживает тяжелый период. По словам артистки, череда трагических событий больно по ней ударила.

Гребенщикова вне себя от горя. Уже три месяца она не может найти силы, чтобы жить дальше. Алиса призналась, что не знает, как ей отвечать, когда знакомые задают простой вопрос:

"Как дела?". "Я хочу быть счастливой. Даже когда буря сложностей накрывает меня с головой, даже когда я захлебываюсь", — поделилась Алиса.

Актриса настолько подавлена, что даже физически ощущает горе. По словам Гребенщиковой, все ее тело будто сковано панцирем. Семья для Алисы всегда была на первом месте, поэтому горечь утраты столь велика.

"Моя мама потеряла отца и мужа. Мой сын впервые встретился с утратой. Мы еще не отдышались после ухода дедушки, как ушел папа Дима. Смерть забрала их у нас, мы остались втроем", — призналась артистка.

Гребенщикова не может принять трагедию. Трех месяцев слишком мало, чтобы осознать, что близкие уже никогда не вернутся. Алиса открыто говорит о своей боли, но никто сейчас не может ей помочь.

"В меня не помещается осознание произошедшего. Это мое горе. Я ни на секунду не забываю о моей утрате. Мне еще слишком больно", — отметила Алиса.

Поклонники выражают Гребенщиковой соболезнования. Люди каждый день пишут Алисе слова поддержки, но она не отвечает на комментарии в Сети.