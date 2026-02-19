Татьяна Буланова рассказала о провалах в памяти

Татьяна Буланова сделала неожиданное признание. Оказывается, она забывает свои песни в самые неподходящий момент.

Татьяна Буланова поделилась лайфхаком, к которому прибегает в курьезных случаях. Артистка призналась, что она иногда забывает слова песен прямо во время выступления. И тут на помощь приходит одна проверенная хитрость.

«Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», — поделилась Буланова в беседе с изданием ОСН.

Исполнительница хита «Мой ненаглядный» решила узнать, отчего у нее случаются подобные курьезы. Оказалось, поводов для беспокойства нет, у Татьяны всего-навсего нехватка витамина В12. К счастью, этот пробел артистка успешно восполнила.

«Как оказалось, у меня был дефицит витамина В12, что могло влиять на память. Теперь уже поборола эту проблему», — призналась Буланова.

Сейчас Татьяна снова востребована, как и в свои более молодые годы, которые пришлись на 90-е. Артистка обрела широкую популярность среди молодежи — равно как и народница Надежда Кадышева. Феномен внезапной оглушительной славы обеих певиц не могут объяснить даже видавшие виды музыкальные критики.