Тарасов впервые признался, как познакомились Бузова и Костенко

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Влюбленные закатили грандиозную свадьбу и были безумно счастливы. Однако уже в 2016 году грянул развод. Оказалось, что спортсмен увлекся другой женщиной. Телеведущая публично обвинила футболиста в измене с Анастасией Костенко.

Расставание больно ударило по Ольге. Уже прошло 10 лет, а Бузова никак не может забыть бывшего мужа. В интервью певица то и дело припоминает обиды Тарасову. Не отстает от экс-супруги и Дмитрий. Спортсмен ностальгирует по былой популярности, а, чтобы вернуть внимание публики, футболист часто говорит о Бузовой.

Так, на днях Дмитрий с женой Анастасией Костенко приняли участие в светском мероприятии, где у них взяли блиц-интервью. Когда пару попросили вспомнить самый "кринжовый момент", произошедший в День всех влюбленных, Тарасов поспешил рассказать свою историю. Спортсмен вспомнил, как познакомил Бузову и Костенко.

"14 февраля хотели с женой поужинать в ресторане. Позвонили в наш любимый, забронировали там столик, приехали и увидели там Ольгу Игоревну! Встретились случайно, пообщались, она познакомилась с Настей", — поделился бывший игрок "Локомотива".

Анастасия при этом стояла рядом и лишь смущенно улыбалась. Костенко крайне редко перечит мужу, и даже в такие "кринжовые" моменты не перебивает его.

Напомним, что сейчас Дмитрий и Анастасия воспитывают четверых детей. Модель совмещает карьеру блогера с заботой о муже и детях. Тарасова же по-прежнему часто подозревают в неверности, летом он попал в крупный скандал в Сочи. Футболист попытался попросить у девушки номер телефона, а после написал ей и эта переписка оказалась в Сети.