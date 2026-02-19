В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

Российскому рэперу Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) хотят запретить выступать в Литве. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова передает национальная публичная телерадиовещательная компания LRT в Telegram-канале.

Будрис сообщил, что уже подписал соответствующее обращение в Министерство внутренних дел.

«Не знаю, где сейчас находится обращение, но помню, как поставил подпись», — уточнил он.

Издание отмечает, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал запретить Джиоеву въезд в страну. Концерт рэпера в Литве запланирован на 21 марта.

В ноябре 2025 года Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Музыканту запретили въезд в страну на десять лет.