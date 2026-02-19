Адвокат Долиной заявила о приостановлении дела об угрозах жизни певице

Уголовное дело об угрозах жизни певице Ларисе Долиной и ее адвокату приостановлено из-за невозможности установить обвиняемых.

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила адвокат артистки Ксения Апарина.

— В сентябре 2024 года в адрес Ларисы Александровны, а также в мой адрес, как представителя потерпевшего, поступили угрозы убийством, на основании чего были возбуждены два уголовных дела. Предварительное следствие по ним сейчас приостановлено в связи с невозможностью установить обвиняемых, — передает ее слова ТАСС.

Угрозы убийством Ларисе Долиной начали поступать, когда шли разбирательства с ее квартирой в Москве. Впоследствии полиция возбудила уголовное дело. Позднее силовики приостановили расследование. Это было связано с тем, что правоохранители не нашли подозреваемых.

19 февраля стало известно, что суд сделал закрытым для СМИ заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор осужденным по делу о мошенничестве с квартирой исполнительницы. Это связано с тем, что артистке поступали угрозы.