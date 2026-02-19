Киркоров раскрыл секрет идеальной формы

Король эстрады рассказал о детях, диете, возрасте, костюмах «в облипку» и новой песне о любви.

Появление Филиппа Киркорова в студии «Авторадио» — само по себе событие. Но на этот раз он пришел в облегающей футболке с собственным портретом — с плаката времен «Атлантиды». Оказалось, это не просто ностальгия: Киркоров запускает коллаборацию с брендом You Wanna — кепки, худи и десять видов футболок с его изображением.

Но куда важнее другой вопрос, который вертелся у ведущих шоу «Мурзилки Live» на языке: как в 59 лет выглядеть так, словно тебе и сорока нет? Секрет — никаких компромиссов!

Когда Брагин, Гордеева и Захар поинтересовались, позволяет ли он себе блины на Масленицу, Киркоров отрезал коротко и ясно: «Нет. Очень люблю, очень люблю — но нельзя. На замке рот. Ни одного, ни со сгущёнкой — никак!»

«Мне надо показать всю мускулатуру, мои мышцы, мое тело. Мои, так скажем... достоинства. Все, к чему я шел последние три года, работая над собой в прямом и переносном смысле, разрезая себя по кусочкам для того, чтобы сейчас в этом возрасте предстать в товарном виде», — признался артист «Авторадио».

Костюмы к предстоящим концертам и большому туру шьются «в облипку» — и другого варианта Киркоров не рассматривает. Ведь именно на этих шоу состоится первая продажа его нового мерча.

О фитнесе как таковом певец не говорит, считает, что лучшая тренировка — танцы на сцене.

«У меня танцы одни что стоят — там будут такие танцы, что... вот тебе и спорт», — смеется артист.

Киркоров напомнил, что именно он задавал танцевальные тренды в российской эстраде 40 лет назад: «Я учился у Леонтьева, который т-ааак танцевал. Потом все начали учиться у меня. Теперь у меня достойные ученики — тот же Лазарев».

Источником энергии Филипп называет не режим и не диету, а людей рядом: «Есть другие мотиваторы — любимые люди, дети, зрители. Вот ради чего я все это придумываю, делаю, репетирую день и ночь». За пять лет паузы в гастролях он, по собственным словам, «прирос корнями к дому и детям».

Свою философию возраста король излагает с юмором, но за каждой шуткой чувствуется твердая позиция. В следующем году ему исполнится 60, однако он заранее «переписал» сценарий: «Я себе дал установку после полтинника: дальше не 51, а 49! Так что в 2027-м, по большому счету, мы будем праздновать не 60, а 40 лет. А говорят, 40 лет не празднуют — но я буду!»

В прямом эфире артист исполнил новую песню «Давно всё хорошо», написанную для него Мари Краймбрери. Когда ведущие спросили, кому она посвящена, Киркоров ответил сдержанно, но пронзительно: «Песня об очень важном для меня человеке, которого я любил. Она дала мне свой опыт, свой талант, научила различать белое от черного. Как ее зовут — решать вам».