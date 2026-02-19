Певец Ярослав Дронов, известный под псевдоним SHAMAN, в четверг буквально возбудил соцсети и медиа, опубликовав откровенный ролик с Байкала. Исполнитель решил не ограничиваться простым посещением самого глубоководного озера в мире, а попробовать его на вкус.

В своем Telegram-канале певец опубликовал видео, на котором он буквально лижет лед Байкала. Причем сделал это так, что многие схватились за голову, посчитав действия Дронова слишком вызывающими и сексуальными. Сам певец подлил масла в огонь, сопроводив видео маркировкой 18+, как бы на что-то намекая.

Мнения о бесстыжей выходке исполнителя хита "Я русский" разделились. Так шаман Шонгома (Владимир Орлов) посчитал действия SHAMAN’a проявлением сексуальной энергии, которая только усиливает энергетику Байкала. А вот сексолог Наталья Тумасова увидела в этом перформансе желание привлечь к себе внимание любой ценой и признаки нарциссизма.

"Увидев отражение себя, почему бы не поцеловать, не облизать, если ты себя так любишь", - сказала Тумасова.

Иное мнение у астролога Этери Ломидзе. По ее мнению, Байкал — это не просто красивый водоем или туристическая локация, а древнейшее место силы, мощнейшая природная чакра, чья энергетика формировалась тысячелетиями. К таким местам, убеждена Ломидзе, нужно подходить с глубочайшим трепетом, уважением и чистыми помыслами. Поступок Ярослава она назвала оскорблением духов природы.

"Снабжать взаимодействие со священным озером вульгарным подтекстом и пометкой "18+" ради хайпа — это переход всех мыслимых границ. Если бы я сейчас сделала расклад на эту ситуацию, здесь бы явно выпал перевернутый Шут в связке с Дьяволом: раздутое эго, полная потеря связи с реальностью и жажда дешевого внимания любой ценой", - возмутилась Этери Ломидзе.

Она добавила, что такие поступки не остаются без последствий.