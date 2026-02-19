«Очень сильный удар»: почему Олег Митяев дважды уходил из семьи

Олег Митяев не планировал стать звездой, однако обрел славу, сочинив легендарную композицию. В выборе избранниц он оказался человеком увлекающимся и не раз рвал отношения ради новой любви. Starhit вспомнил историю отношений барда в день его 70-летия.

Первый развод

Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в Челябинске. Он долго не мог определиться с профессией, однако после службы на флоте стал артистом благодаря любви к бардовской песне. В 1976 году он сочинил композицию «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», которая не только принесла ему приз Ильменского фестиваля, но и стала негласным гимном бардовского движения.

В молодости артист считал, что женится однажды, однако судьба распорядилась иным образом. Из армии его ждала невеста, однако чувства избранницы не прошли проверку на прочность. В институт Митяев поступил уже свободным человеком и на первом курсе влюбился в гимнастку Светлану, на которой вскоре женился.

Хотя молодожены учились, мужчина обеспечивал семью благодаря ленинской стипендии и подработке электриком. Вскоре студенты стали родителями, но даже общий сын Сергей не удержал их от расставания: артист встретил педагога по лечебной физкультуре Марину.

«По глупости и неопытности, я сразу сообщил об этом Свете: дескать, извини, дорогая, влюбился. Считал, поступаю честно, правильно, как-то не подумал о том, что для женщины — это очень сильный удар. Просто я тогда и представить не мог, какая это ответственность — семья, ребенок», — заявлял он.

Артист разменял квартиру на две: в одной поселил маму, а в другой — Светлану с сыном. Влюбленные работали в пансионате и ютились в 10-метровом домике, из-за чего переезд в комнату в общежитии при филармонии казался супругам огромной радостью.

Со временем Олег Григорьевич превратился в востребованного артиста, благодаря концертной деятельности познакомился с интересными представителями мира шоу-бизнеса. У супругов родился сын Филипп, однако вопрос с жильем удалось решить благодаря хорошим заработкам на гастролях в Германии.

Новая любовь

Актрису Марину Есипенко Митяев приметил задолго до реальной встречи, когда увидел на афише. Вживую они встретились в Сочи — артистка сразу поняла, что это не случайно, ведь еще в детстве она увидела похожего человека во сне. Есипенко жила гражданским браком с Никитой Джигурдой и чувства сперва ее пугали.

Некоторое время Есипенко и Митяев общались семьями, однако со временем перешли к встречам тет-а-тет. Свидания проходили чудесно, но после и Олега, и Марину ужасно мучила совесть. Влюбленные пытались прекратить роман, но безуспешно.

«Мне было очень непросто уйти из семьи, шел к этому решению долго, мучительно. У нас ведь с Мариной еще второй сын родился, Саввушка, он был маленьким совсем… Это как зуб — расшатываешь его, а потом все-таки выдергиваешь», — говорил артист.

После развода музыкант воссоединился с Есипенко, однако с новой свадьбой не спешил. По словам актрисы, они не хотели лишний раз нервировать бывших. Олег Григорьевич сделал избраннице предложение, когда их общей дочке Даше было уже пять.

Несмотря на обстоятельства разводов, Митяев сохранил хорошие отношения с бывшими женами ради детей. Сейчас он внимательно следит за творческими успехами наследников и помогает им финансово.