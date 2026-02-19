«За что нам это»: в соцсетях оценили видео певца Shaman с Байкала

«Царьград» обратил внимание, что после публикации видео певца Shaman с Байкала некоторые интернет-пользователи пишут о желании «развидеть» эту запись. Некоторые из них пожалели, что оплатили интернет.

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видео, на котором он облизывает лед на озере Байкал. На записи он отметил, что решил «попробовать на вкус» самое чистое озеро. Видео он сопроводил отметкой «18+».

«За что нам это, за что???», - написал один из комментаторов.

«Байкал: «Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня…», - высказался от лица озера один из пользователей.

«Я сама виновата, что оплатила интернет», - отметила еще одна пользовательница.

При этом в комментариях к видео в Telegram-канале Дронова есть много положительных отзывов.

«Родной, ну ты красавчик, шалун любимый!», - написала одна из его подписчиц.