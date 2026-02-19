Представитель Долиной поделился подробностями дела об угрозах в адрес певицы

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что один из фигурантов дела об угрозах артистке уже начал сотрудничать со следствием — он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, по этому факту ведутся необходимые процессуальные действия. Два других дела находятся на этапе доследственной проверки.

«Извинения Долиной уже принесли, но в данном случае прощать или не прощать — это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган», — заявил он.

Пудовкин подчеркнул, что «угрозы, травля, оскорбления» недопустимы в цивилизованном обществе. Продюсер добавил, что любой поступок или действие, угрожающие жизни и спокойствию Долиной, также будут преследоваться по закону.