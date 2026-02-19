Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала пожаловался на сына

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, пожаловался на сына-подростка, который не любит убираться в своей комнате. Об этой проблеме он рассказал в интервью с актрисой Марией Машковой, видео доступно на YouTube.

Привольнов в беседе с Машковой удивился тому, что ее дочери-подростки сами наводят порядок у себя в комнатах.

«Ты говоришь, они у тебя убирают в комнате... Я уже все, я просто не захожу в комнату и все», — посетовал он.

Актриса добавила, что дочери в ответ на критику нередко заявляют ей, что они — хорошие дети по сравнению с другими. Привольнов отметил, что его сын зачастую приводит такой же аргумент.

«Это международный сговор тинейджеров», — пошутил он.

Ранее Привольнов рассказал, что хотел бы перенять у израильтян любовь к себе. Он отметил, что эта особенность жителей страны бросается в глаза.

Перед этим телеведущий рассказал, что первое время после переезда в Израиль он испытывал шок и находился в депрессии. По словам Привольнова, справиться с этим состоянием ему помогла музыка.