«Каблуки - точно нет»: Бортич задумалась о третьей свадьбе

Актриса Александра Бортич заявила, что думает о третьем браке и хочет организовать «свадьбу мечты», которой у нее еще не было. Об этом сообщает «Пятый канал».

С 2025 года Бортич встречается со своим коллегой Давидом Сократяном. Актриса подчеркивает, что впервые в жизни находится в «настоящих, здоровых партнерских отношениях». «Пятый канал» отмечает, что актриса думает о третьей свадьбе.

«Свадьбы мечты, которую я сейчас в осознанном возрасте себе представляю, у меня не было. Такую, как я хочу, и я примерно представляю, что бы это могло быть, и, может быть, это будет», - рассказала Бортич.

На «свадьбе мечты» Бортич должно быть много гостей, друзей, любимых и родных, а также «песни, пляски».

«Каблуки, фраки, куча незнакомых известных гостей - точно нет», - заключила актриса.

Впервые Бортич вышла замуж в 2016 году, брак закончился разводом в 2018-м. В 2020-м актриса родила сына от предпринимателя Евгения Савельева. В мае 2023 года актриса сообщила о расставании с ним.