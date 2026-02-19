Обвинение раскрыло планы на приговор забравшему деньги у певицы Долиной курьеру

Представитель гособвинения просит суд ужесточить приговор забравшей деньги у певицы Ларисы Долиной курьеру Анжеле Цырульниковой. Об этом рассказала представитель артистки в Московском областном суде, передает РИА Новости.

По ее словам, обвинение просит ужесточить наказание из-за того, что не учтено беззащитное состояние по состоянию здоровья потерпевшей Кукушкиной. Представитель Долиной не уточнила, идет ли речь об увеличении срока отбытия наказания.

28 ноября 2025 года суд огласил приговор четырем мошенникам, обманувшим Ларису Долину.

По версии следствия, Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков. Все они получили от четырех до семи лет колонии. Им также назначили штраф в размере от 900 тысяч до миллиона рублей.