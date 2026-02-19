Женщины оценили новый образ Филиппа Киркорова фразой «снова влюбилась»

Женщины оценили новый образ советского и российского певца Филиппа Киркорова фразой «снова влюбилась». Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летний артист представил результат коллаборации с отечественным брендом You wanna, приуроченной к концертному туру 2026 года. Он предстал перед камерой с длинными волосами черного цвета, примерив рок-н-ролльные образы.

Так, исполнитель надел футболки с надписями You wanna scandal now? («Хочешь скандала?») и «Я эту жизнь тебе отдам» и собственными фото, расклешенные брюки с различным декором, шубы и укороченные куртки. Кроме того, Киркоров надел кольца-когти и подчеркнул глаза черной подводкой.

Поклонницы высказались о кадрах в комментариях.

«Я снова влюбилась в него, как в 2006-м», «Вернули Филиппа в прайм-эру», «Вот так бы сразу!», «Киркорову идет! Зачем он красится в пепельный, когда именно этот образ в самое сердце!», «Рожден для этого стиля», — восхитились фанатки.

Ранее в феврале фото хвастающегося мускулами 49-летнего российского юмориста и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оценили в сети словами «в овуляцию смотреть нельзя».