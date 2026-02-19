Турецкий рассказал о состоянии обманутой мошенниками дочери

Несколько месяцев назад любимая дочь Михаила Турецкого Эммануэль оказалась в центре громкого скандала. Выяснилось, что она стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты выманили у наследницы именитого артиста внушительную сумму денег – около трех миллионов рублей.

© Московский Комсомолец

О нынешнем состоянии Эммануэль Михаил Турецкий рассказал в эксклюзивном интервью «МК».

- Эммануэль - стрессоустойчивая девушка, - поясняет лидер «Хора Турецкого». – Я сразу сказал, что у представителей нашего этноса есть такая поговорка: «Спасибо, Всевышний, взял деньгами». Все произошедшее – уроки жизни и надо к этому относиться философски. Но, кстати, пару парней, которые были причастны к этому, уже нашли. Органы, которые защищают наш покой, справились с задачей. Они нашли их, арестовали.

По словам Турецкого, сильным психологическим ударом для дочери произошедшее не стало. Девушка уже активно занимается своей жизнью.

- Психологическое состояние у нее хорошее, - продолжает артист. – Она же получила поддержку в семье. Я ее поддержал и сразу сказал: «Доченька, главное не переживай. Это - уроки жизни. Я, знаешь, какие уроки жизни в свое время получал: и падал, и поднимался. Это отлично, что тебе жизнь преподносит такие шикарные уроки!».

Она к моим словам прислушалась. Поэтому сейчас у нее все хорошо.

При этом компенсировать понесенный из-за мошенников материальный ущерб дочке Турецкий не стал. Говорит, что его наследница прекрасно зарабатывает сама.