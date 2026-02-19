Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве

Дмитрия Нагиева обвиняют в инфоцыганстве из-за курсов по прокачке харизмы в Дубае. По сообщениям Telegram-канала Mash, участников этих курсов заставляют изображать оргазм и собак, штрафуют за непослушание и разыгрывают сценки из сериала «Кухня».

© Super.ru

Согласно данным канала, на курсе участникам обещают «вернуть себя» и «пойти в глубины», но на деле получают «базовую психологию и вагон кринжа». За слив записей с курса или плохое поведение участника штрафуют на 300 тысяч рублей. Реклама себя в чате курса обойдётся в 500 тысяч рублей. Особенно от такой ситуации страдают те, кто приобрёл участие в кредит или в рассрочку. Отмечается, что многие терпят происходящее только ради возможности сделать селфи с Нагиевым.

На закрытые мероприятия, по информации Mash, съезжается множество желающих: визажисты, блогеры, коучи, паралимпийские чемпионы. Стоимость участия, в зависимости от тарифа, варьируется от 350 тысяч до 1,65 миллиона рублей. Сообщается, что тренинг приносит актёру более 90 миллионов рублей в год.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев владеет элитной недвижимостью в России и ОАЭ с совокупной стоимостью в сотни миллионов рублей. Подробности ищите здесь.